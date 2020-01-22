Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Salih ve Barzani'yle görüştü /22 Ocak 2020 19:11

Trump, Salih ve Barzani'yle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu için gittiği Davos'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Trump-Salih görüşmesinde, Irak'taki Amerikana askerleri ele alındı.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya geldi. İkili, Irak’taki Amerikan askerlerinin azaltılması konusunu görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “Ülkenin birliğini korumak için, Irak’taki yabancı birliklerin azaltılması ve Iraklıların isteklerine  saygı duymanın ne kadar önemli olduğu görüşüldü” ifadeleri yer aldı. Trump görüşme hakkında “Biz arkadaşız ve ilişkimiz güzel” derken, Salih de “ABD, IŞİD’le olan mücadelede Irak’ın yanında olmuştur” dedi.

‘IŞİD’İ BİRLİKTE YENDİK’

ABD Başkanı Davos’ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile de görüştü. Barzani “Davos’ta bir araya geldiğimiz bu vesile ile size teşekkür ederim. Biz önemli ortaklarız. Başkanlığınız ve desteklerinizden dolayı teşekkürler, birlikte IŞİD’i yendik” dedi. ‘Erbil ile Washington’un çok iyi bir ilişkisi olduğunu’ söyleyen Trump, “Uzun zamandır bir araya gelmeyi planlıyorduk” ifadelerini kullandı.

‘GRETA’NIN KONUŞMASINI İZLEMEK İSTERDİM’

‘İklim krizinin uydurma olmadığını düşündüğünü’ söyleyen Trump, Davos zirvesinde Greta Thunberg’in konuşmasını izlemek istediğini ifade etti. Trump, iklim aktivisti Thunberg’ın ‘ABD yerine daha pis yerlere odaklanması gerektiğini söyledi.
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