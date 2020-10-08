Samanyolu Haber /Dünya / Trump sanal düelloyu boykot ediyor /08 Ekim 2020 20:52

Trump sanal düelloyu boykot ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci televizyon düellosunun sanal yapılması kararını reddetti. Trump, düelloya katılmak yerine taraftarlarıyla buluşacak.

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ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, başkanlık yarışında rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'la önümüzdeki Perşembe akşamı karşı karşıya geleceği televizyon düellosunun kapalı bir stüdyoda gerçekleşmesi yerine sanal münazara şeklinde düzenleneceği açıklamasını boykot etti.

Fox Business kanalına yaptığı açıklamada format değişikliğinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Trump, "Zamanımı sanal bir tartışmada kaybetmeyeceğim" diye konuştu.

Trump'ın seçim kampanyası sorumlusu Bill Stepien de Trump'ın televizyon düellosu yerine taraftarlarıyla buluşacağı bir etkinliğe katılacağını açıkladı. Sunulan yeni formatın üzücü bir karar olduğunu belirten Stepien, bunun sadece Biden'e yarayacağını savundu.

Stepien, seçmenlerin adayları görebileceği bir fırsatı iptal etmeden katılımcıların güvenliğinin sağlanabileceğini söyledi.

Sanal düello CPD'nin kararıydı

Münazaranın salgın nedeniyle sanal yapılması, bağımsız bir organizasyon olan ve tartışmaları organize eden Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) tarafından gündeme getirilmişti. Komisyon, adayların farklı yerlerden bağlanacağını ve münazaranın internet üzerinden gerçekleşeceğini açıklamıştı. Moderatör ve konuklar da planlandığı gibi Florida eyaletinin Miami kentindeki stüdyoda olacaktı.

Trump'ın tedavisinin yeni tamamlandığı ve münazaranın gerçekleşeceği 15 Ekim'e kadar hastalığı bulaştırabileceği gerekçesiyle nasıl yapılacağı tartışma konusuydu. Demokratların adayı Biden da Trump'ın virüsü bulaştırma ihtimali varsa düellonun yapılmaması gerektiğini söylemişti.

Üç gün sonra Beyaz Saray'a geri döndü

29 Eylül'de yapılan ilk televizyon düellosu , iki adayın karşılıklı suçlamalarına sahne olmuştu. Televizyondan canlı yayınlanan tartışma programından kısa bir süre sonra da Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Askeri bir hastanede üç gün tedavi gören Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'a dönmüştü.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları Biden'ın 10 puan önde  olduğunu gösteriyor.

Başkanlık yarışının üçüncü ve son düellosunun ise 22 Ekim'de yapılması planlanıyor.
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