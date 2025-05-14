Trump Şara ile görüştü: Yaptırımlar kalktı, normalleşme başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu.





Bu tarihi temas, ABD'nin Suriye’ye uyguladığı tüm yaptırımları kaldıracağını duyurmasının hemen ardından geldi.





Trump, Washington’un Şam ile diplomatik ilişkileri normalleştirme sürecine girebileceğini söyledi.





Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ev sahipliğinde düzenlenen ABD-Körfez Zirvesi öncesinde gerçekleşen buluşma, Suudi devlet televizyonunda el sıkışma görüntüleriyle servis edildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye çevrim içi katıldığı bildirildi.





"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"





Trump, "Muhammed bin Selman ve Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. Bin Selman ve Erdoğan ile konuştum, şu anda onunla da (Erdoğan) telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu" açıklamasında bulundu.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:





“Bugün, Başkan Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı için Başkan Trump'ı övdü ve Suriye'de barış ve refahı teşvik etmek için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya söz verdi. Veliaht Prens ayrıca yaptırımları kaldırma kararını cesurca olarak nitelendirerek Başkan Trump'ı takdir etti. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'e dostlukları için teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’ya ülkesinde tarihi bir şey yapma konusunda muazzam bir fırsata sahip olduğunu söyledi.





Başkan Ahmed el-Şara, toplantıyı bir araya getirme çabaları için Başkan Trump'a, Veliaht Prens'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve İranlıların Suriye'yi terk etmesinin sunduğu önemli fırsatı ve terörizmle mücadele ve kimyasal silahları ortadan kaldırma konusunda ABD-Suriye çıkarlarını paylaştığını kabul etti. Başkan Ahmed el-Şara, 1974'te İsrail ile olan bağların koparılmasına olan bağlılığını teyit etti. Başkan, Suriye'nin doğu ile batı arasındaki ticareti kolaylaştırmada kritik bir bağlantı görevi göreceği umuduyla konuşmasını sonlandırdı ve Amerikan şirketlerini Suriye petrol ve gazına yatırım yapmaya davet etti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki savaş da ele alındı.”







