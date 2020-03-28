Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada General Motors'u imkânı olmasına rağmen solunum cihazı (ventilatör) üretmediği için suçlamıştı.





Trump üretim sektörü üzerinde kendisine daha çok söz hakkı tanıyan Savunma Üretim Kanunu'nu imzalayacağını söylemişti.







ÖZEL FİRMALARA TALİMAT VERME YETKİSİ





Söz konusu kanun, Trump'a, koruyucu maske ve solunum cihazları gibi malzemelerin üretilmesi için sektöre talimat verme imkânı tanıyor.





ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı bugün 100 bini geçti. Can kaybı ise 1.500'e yükseldi. Salgın 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şeh





Şu ana kadar dünyada toplam vak'a sayısı ise 520 bini buldu. Ölü sayısı ise 20 bine yaklaştı.