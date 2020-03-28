Samanyolu Haber /Dünya / Trump "savaş zamanı" yetkisini kullandı /28 Mart 2020 01:19

Trump "savaş zamanı" yetkisini kullandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, savaş ve salgın gibi olağanüstü hâllerde anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullandı. Trump, otomotiv devi General Motors'un solunum cihazı (ventilatör) üretmesi için Savunma Üretim Kanunu'nu (DPA) onayladığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada General Motors'u imkânı olmasına rağmen solunum cihazı (ventilatör) üretmediği için suçlamıştı. 

Trump üretim sektörü üzerinde kendisine daha çok söz hakkı tanıyan Savunma Üretim Kanunu'nu imzalayacağını söylemişti.

ÖZEL FİRMALARA TALİMAT VERME YETKİSİ

Söz konusu kanun, Trump'a, koruyucu maske ve solunum cihazları gibi malzemelerin üretilmesi için sektöre talimat verme imkânı tanıyor.

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı bugün 100 bini geçti. Can kaybı ise 1.500'e yükseldi.  Salgın 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şeh

Şu ana kadar dünyada toplam vak'a sayısı ise 520 bini buldu. Ölü sayısı ise 20 bine yaklaştı. 
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