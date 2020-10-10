Trump seçim etkinliklerine kritik eyalet Florida mitingiyle başlıyor

Beyaz Saray yetkilileri aralarında Reuters ve AP’nin de olduğu çeşitli haber kuruluşlarına verdikleri bilgide Cumartesi günü Başkan’ın Beyaz Saray’dan bir ‘‘balkon konuşması’’ yapmayı planladığını ve konuşmanın konusunun da ‘‘kanun ve nizam’’ olacağını bildirdi. Etkinliğe yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.
Trump’ın kampanyası, Başkan’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından ilk seçim mitingini de Florida eyaletinin Sanford kentinde yapacağını açıkladı. Havaalanında yapılacağı belirtilen etkinliğin tamamen açık havada mı olacağı yoksa yarı açık bir alanda mı yapılacağı belirtilmedi.
Kampanya yetkilileri Florida’daki mitingde izleyicilerin ateşinin ölüleceğini, maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Başkan’ın çalışmalarına ara vermediğini ve doktorundan onay alır almaz seçim kampanyası etkinliklerine dönmeye hazırlandığını söylemişti.
McEnany Başkan’ın virüsü başkalarına bulaştırabileceği konusundaki kaygılarla ilgili olarak, tıbbi testlerin yapılmakta olduğunu ve bulaştırıcılığı olması halinde dışarıya çıkmayacağını belirtmişti.
Trump’ın doktoru Sean Conley de sağlık durumuyla ilgili Perşembe günü yaptığı açıklamada Başkan’ın Corona virüsü tedavisini tamamlandığını, Pazartesi günü Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nden döndükten sonra durumunun stabil olduğunu ve kamuoyu içindeki etkinliklere Cumartesi’den itibaren katılmaya başlayabileceğini kaydetmişti.
Başkan’ın seçimlere 1 ay süre kala Corona virüsüne yakalanması, seçim kampanyası etkinliklerine katılmasına bir süreliğine engel olmuştu.
Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, Trump’ın hastalığı boyunca seçim kampanyası etkinliklerini sürdürdü. Biden, Cuma günü 2016 yılında Trump’ın zafer elde ettiği Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde destek toplamaya çalışacak.
Biden, ulusal anketlerde Trump’ın önünde görünse de seçimler için belirleyici olması beklenen kritik eyaletlerde iki aday arasındaki fark oldukça az.
Trump’ın ve Biden’ın seçim kampanyaları, adaylar arasında gelecek hafta yapılması planlanan tartışma programı konusunda karşı karşıya geldi. Tartışmaların sponsorluğunu yapan partilerüstü komisyonun 15 Ekim’deki programın sanal ortamda yapılabileceğini açıklamasının ardından Trump, etkinliğe, sanal ortamda yapılması halinde katılmayacağını söyledi.