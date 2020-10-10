Trump seçim etkinliklerine kritik eyalet Florida mitingiyle başlıyor

Beyaz Saray yetkilileri aralarında Reuters ve AP’nin de olduğu çeşitli haber kuruluşlarına verdikleri bilgide Cumartesi günü Başkan’ın Beyaz Saray’dan bir ‘‘balkon konuşması’’ yapmayı planladığını ve konuşmanın konusunun da ‘‘kanun ve nizam’’ olacağını bildirdi. Etkinliğe yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.







Trump’ın kampanyası, Başkan’ın Corona virüsüne yakalanmasının ardından ilk seçim mitingini de Florida eyaletinin Sanford kentinde yapacağını açıkladı. Havaalanında yapılacağı belirtilen etkinliğin tamamen açık havada mı olacağı yoksa yarı açık bir alanda mı yapılacağı belirtilmedi.



