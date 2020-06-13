Trump, seçimi kaybederse ne yapacak? İlk kez konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın kendisinin seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği konusundaki iddialarına yanıt verirken, kaybederse görevi bırakıp "başka şeyler" yapacağını söyledi.





Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuk olan Trump, "Seçimleri kaybedersem bu kaybettiğim anlamına gelir. Yani gider, başka şeyler yaparım" dedi.





Trump, seçimleri kaybetmesinin ülkesi için "çok üzücü bir durum" olacağını ifade etti.









Çarşamba günü Trevor Noah'ın hazırlayıp sunduğu "The Today Show" programına konuk olan Biden, seçimlerle ilgili tek endişesinin "Trump'ın bu seçimleri çalmaya çalışması" olduğunu söylemişti. Biden ayrıca Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etmeyi kabul etmeyeceğini ve ordunun onu Oval Ofis'ten çıkarmak zorunda kalacağını öngörmüştü.





Programın sunucusu bu iddiaları gündeme getirince Trump, rakibinin akli dengesiyle alay etti.