Trump Senato'da ifade vermeyi reddetti: Azil yargılaması nasıl yapılacak?

Şimdi ne olacak?

Eski Cumhuriyetçi başkan Trump'ın Senato'daki yargılaması Salı günü başlayacak.

Bu sürecin sonunda "suçlu" olduğuna hükmedilebilmesi için Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekiyor.





Trump suçlu bulunursa, senatörler eski başkanı ayrıca bir daha kamu görevine gelmekten men de edebilirler.





Suçlamalar neler?

Donald Trump'ı Senato'da yargılanmaya sevkeden bu süreçte iddia makamı konumundaki Demokratlar eski başkanın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylüyor.





Yargı öncesi yaptıkları yazılı bilgilendirme notunda Demokratlar Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığını kaydettiler.





Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.





Demokratlar, "öfkeli kalabalığın" Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla "şiddete başvurmaya hazırlandığı" tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalışacaklar.





Kanıtların ortada olduğunu söyleyen Demokratlar "Başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik diğer girişimler sonuç vermeyince Başkan Trump, Kongre'ye yönelik bir saldırıyı kışkırttı" diyorlar.





Devamla, Trump'ın, artık görevde olmamakla birlikte, ilk gününden son gününe kadar görevde olduğu sırada yaptığı her şeyden sorumlu olduğu ve hesap vermesi gerektiğini vurguluyorlar.





Demokratlar eski başkanın ayrıca ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyor.





Trump kendisini nasıl savunuyor?

Trump'ın avukatları her şeyden önce eski başkanın artık görevde olmadığını, sade bir vatandaş olduğu için azledilmesinin de mümkün olmadığını, bu nedenle hakkında Senato'da yargılama yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyleyecek ve davanın reddini isteyecekler.





Avukatların ikinci savunma hattı yaptıkları ön açıklamaya göre, eski başkanın yaptığı açıklamaların, taraftarlarını Kongre baskınına kışkırtmadığı yönünde olacak.





Trump şu ana kadar yaptığı açıklamalarda kışkırtıcı konuşmalar yaptığını reddetmiş ve söylediklerinin "gayet yerinde" olduğunu savunmuştu.



