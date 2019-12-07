Samanyolu Haber /Dünya / Trump sertleşiyor: Çin'e kredi vermeyin /07 Aralık 2019 16:26

Trump sertleşiyor: Çin'e kredi vermeyin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası’na Çin’e kredi vermemesi çağrısı yaptı.

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Bu çağrı, Dünya Bankası’nın perşembe günü 2025’e kadar Çin’e, yıllık düşük faizli 1 ila 1.5 milyar dolar arasında kredi verilmesi kararını onaylamasının ardından geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Neden Dünya Bankası, Çin’e kredi veriyor? Nasıl buna imkan veriliyor? Çin’in çok parası var, olmasa bile onlar bunu yaratır, krediyi durdurun.” dedi.

Dünya Bankası, son beş yıllık dönemde Çin’e senelik ortalama 1.8 milyar dolar kredi vermişti. Dünya Bankası, perşembe günü Çin’in durumunun artık düzeldiği gerekçesiyle bu kredi miktarını düşürmüştü.


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