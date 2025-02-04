Trump, şimdi de TikTok için düğmeye bastı

Oval Ofis’teki imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “Önümüzdeki 12 ay içinde bunu ayağa kaldıracağız. Amerikan halkı için ABD bilançosunun varlık tarafını paraya çevireceğiz. Likit varlıklar ile bu ülkede sahip olduğumuz varlıkların bir kombinasyonu olacak ve biz bunları Amerikan halkı için ortaya çıkarmaya çalışacağız” dedi.



Seçim kampanyasında varlık fonu oluşturulacağı vaadinde bulunan Trump, bu fonla otoyollar ve havaalanları gibi altyapı projelerinin, imalat ve tıbbi araştırmalar gibi “büyük ulusal girişimlerin” finanse edilebileceğini söylemişti.



Fonun tam olarak nasıl işleyeceği ve finanse edileceğine ilişkin ayrıntılar belli değil ancak Trump daha önce fonun “gümrük vergileri ve diğer akıllı şeylerle” finanse edilebileceğini söylemişti.



Uluslararası Egemen Varlık Fonları Forumu'na göre, dünya genelinde 8 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten 90'dan fazla bu tür fon bulunuyor.



Yaklaşık 170 milyon Amerikalı kullanıcısı olan TikTok, Çinli sahibi ByteDance'in ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'u satmasını ya da yasaklanmasını öngören yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden hemen önce kısa bir süreliğine çevrimdışı hale getirilmişti.



Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra yasanın uygulanmasını 75 gün ertelemeyi amaçlayan bir kararname imzaladı.



Donald Trump, TikTok'un satın alınması konusunda birden fazla kişiyle görüştüğünü ve muhtemelen Şubat ayında popüler uygulamanın geleceğine ilişkin bir karar vereceğini söyledi.