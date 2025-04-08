Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Son bir hafta içinde yaşanan bombardımanlar korkunç /08 Nisan 2025 11:33

Trump: Son bir hafta içinde yaşanan bombardımanlar korkunç

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde, Ukrayna’daki mevcut durumdan memnun olmadığını açıkladı.

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Trump, özellikle son günlerde artan bombardımanlardan rahatsızlık duyduğunu belirtti. “Rusya ile görüşmeler yapıyoruz, Ukrayna ile de görüşüyoruz… Ancak son bir hafta içinde yaşanan bombardımanlardan memnun değilim. Bu korkunç,” ifadelerini kullandı.

Trump, durumun ABD’li müzakereciler açısından da tatmin edici olmadığını söyledi. Ancak bu “kötü gidişatı” nasıl düzelteceklerini bilmediğini itiraf etti.

Gazeteciler, Trump’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsen görüşüp görüşmeyeceğini ve bu görüşmenin Suudi Arabistan’da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sordu. Ancak Trump bu soruya doğrudan yanıt vermedi.

Daha önce, Trump’ın Mayıs ayında Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, ziyaretin kesin tarihinin henüz netleşmediğini ifade etti. Leavitt ayrıca, Trump yönetiminin Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için her gün aktif olarak çalıştığını vurguladı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporijya yönünde belirgin sonuçlara ulaştı

Bu arada Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporijya yönündeki cephe hattında Ukrayna ordusunun hareketliliğini büyük ölçüde durdurdu. 

Rus ordusuna bağlı “Dnepr” grubunun 42. Muhafız Tümeni’ne ait saldırı tipi insansız hava araçları (İHA) birimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini (VSU) kendi sorumluluk alanlarında etkisiz hale getirerek kısmen izole etmeyi başardı. Çok sayıda Ukrayna askeri cephenin bazı noktalarında ablukaya alındı.

Konuyla ilgili açıklamayı, birlik komutanlarından ve “Moskva” çağrı kod adlı bir drone timi lideri, RIA Novosti’ye yaptı. “Şu anda cephede, bizim ve diğer FPV drone ekiplerinin çalışmaları sayesinde hareketlilik minimum düzeye indi. Düşman artık ne bu kadar aktif ne de cesur hareket ediyor. Hatta geçen ayla kıyasladığımızda, yaktığımız araç sayısına benzer bir durumu artık görmüyoruz,” dedi Moskva.

Komutan ayrıca Ukrayna birliklerinin ciddi şekilde yıprandığını ve araç, mühimmat gibi kaynaklarının azaldığını ifade etti. “Düşmanın artık daha az aracı var, daha az hareket ediyor. Çalışmalarımızın meyvesini görüyoruz. Kısmen sarmaladık ve izole ettik,” diye ekledi.

Bu gelişme, Rusya’nın Zaporijya yönündeki cephede üstünlük sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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