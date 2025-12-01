Trump son ültimatomunu verdi, Rusya vatandaşlarını tahliye ediyor

Rusya hükümeti dün akşam, ABD'nin donanmasıyla kuşattığı Venezuela'dan tüm vatandaşlarını tahliye etmeye başlayacağını duyurdu. Duyuru, 'Rus Tur Operatörleri Kurumu' üzerinden yapıldı.





Rusya Turlar Kurumu'nun yayınladığı açıklama:' Venezuela'da tatil yapan Rusların ülkelerine geri gönderileceği açıklandı. Ruslar, başlangıçta planlanan tarihte, anlaşmalı bir havayolunun özel uçuşuyla doğrudan Moskova'ya seyahet edecekler.'





Bu açıklamadan saatler sonra ABD, Venezuela hava sahasının üzerinde NOTAM ilan etti. ABD'nin duyurusuna göre sivil havacılık uçaklarının ülkenin doğusunda uçmasının tehlikeli olduğu belirtildi.





Bunun üzerine hala Caracas'la uçuş anlaşmaları olan şirketlerin öneml bir kısmı, uçuşlarını askıya aldı.





ABD'nin duyuruduğu NOTAM bölgeleri





ABD Başkanı, Cumartesi günü "Venezuela hava sahasının kapatıldığını" açıklayan bir paylaşım yapmıştı.





Bu esnada ABD Başkanı Donald Trump, hükümetinin terörist ilan ettiği Venezuela Başkanı Nicolas Maduro ile konuştuğunu doğruladı. Trump, bu konuşmada Maduro'ya "son ültimatomunu" verdi.





TRUMP - MADURO KONUŞMASINI TÜRKİYE AYARLAMIŞ

ABD basını Miami Herald'a göre görüşme Türkiye, Katar ve Brezilya hükümetlerinin çabalarıyla heyetlerinin çabalarıyla gerçekleşti ve bir tekrarı olmadı.





Görüşmede Trump, Maduro'nun acilen istifa etmesini ve ülkeyi terk etmesini talep etti ancak Maduro bu talebi reddetti. Maduro ise istifa etmesi halinde küresel af istedi ancak ABD de bu talebi reddetti.





Bu görüşmeden sonra Trump, Venezuela'ya son ültimatomunu verdi. ABD Başkanı, Maduro'yu 'kara operasyonu başlamadan önce ülkeyi terk etmesi' konusunda uyardı.





'BU MEVSİMDE TÜRKİYE ÇOK GÜZELMİŞ...'

Trump - Maduro görüşmesinden kısa süre sonra Trump'a yakın senatör Lindsay Graham, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.





X üzerinden yapılan paylaşımda Graham, Maduro'ya atıfta bulunarak "Bu mevsimde Türkiye ve İran'ın çok güzel olduğunu duydum" diye yazdı.





Maduro, 2018 yılından itibaren Türkiye'yle yakın ilişkiler kurarak Batılı ülkerin yaptırımlarının etkisini azaltmak için Türkiye'yle yakın bağlar edinmiş ve Erdoğan'la dostluk kurmuştu.





2024 yılında seçimi tekrar kazanan Maduro'nun zaferini 50 ülke, seçimde hile yaptığı gerekçesiyle tanımamıştı ancak Erdoğan, Maduro'yu arayarak tebrik etmişti.





ABD basını Washington Post, Türkiye ile olan yakın ilişkilerinden dolayı Maduro'nun ülkesinden kaçması halinde Türkiye'ye veya İran'a sürgüne gidebileceğini yazmıştı. Lindsay, bu yazıya atıfta bulundu.