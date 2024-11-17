Trump sonrası X'ten göç dalgası: 2 platform 17.5 milyon yeni üye kazandı

5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerin ardından Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasının ardından bazı kurumlar ve ünlüler Trump'ın destekçisi Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya uygulaması X'i bırakıyor.





Trump'ın bu hafta Elon Musk'ı yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın (DOGE) başına getireceğini duyurmasının ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X'i bırakmaya başladı.





Bilinen son isim ise ünlü korku yazarı Stephen King oldu. King, X platformunun artık 'çok toksik' olduğunu söyleyerek artık Threads platformunda paylaşımda bulunacağını açıkladı.





King, X platformunda paylaştığı son mesajında, "Twitter'dan ayrılıyorum. Kalmaya çalıştım ama atmosfer çok toksik hale geldi." ifadelerini kullandı . Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta'ya ait platformu işaret eden King, "İsterseniz beni Threads'te takip edin." dedi.





77 yaşındaki King, Musk ile daha önceleri çatışmıştı. Musk 2022 yılında o dönem ismi Twitter olan platformu 44 milyar dolara satın aldığında, kullanıcılardan mavi tik için 20 dolar ücret alacağını söylemişti, King o dönem platformdan ayrılacağını söyleyerek tepki göstermişti.





Bu hafta, Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi Guardian, platformdaki 'toksik' içeriklerle ilgili endişeleri gerekçe göstererek X'te paylaşım yapmayı bırakacaklarını açıkladı.





İspanyol La Vanguardia gazetesi de aynı kararı alarak X'in dezenformasyon ve komplo teorileri için bir 'yankı odası' haline geldiğini ve hesaplarını askıya alacaklarını açıkladı.





Alman futbol kulübü St Pauli, aktör Jamie Lee Curtis, ABD'li televizyon gazetecisi Don Lemon de artık X'i kullanmayacaklarını bildirdi.





BLUESKY'IN ÜYE SAYISI 16 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI





Musk'a yönelik tepkilerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı X'in alternatifi olan Bluesky ve Threads'e yöneldi.

Eski adıyla Twitter'ın kurucularından biri olan Jack Dorsey'in 'merkeziyetsiz' platformu Bluesky'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta yaklaşık 2,5 milyon yeni kullanıcı kazanan platformun toplam kullanıcı sayısı 16 milyonun üzerine çıktı.





Habertürk'te yer alan habere göre; platforma çoğunlukla ABD'li vatandaşların katıldığı belirtilirken, 15 Kasım'da en yoğun gününü geçiren platform çöktü.





THREADS'E 15 MİLYONDA FAZLA YENİ KİŞİ KAYDOLDU





Türkiye'de erişime kapalı olan Threads platformunun da X'e rakip olacağı düşünülüyor. Threads'e bu ay 15 milyondan fazla yeni kullanıcının kaydolduğu açıklandı.





Temmuz 2023'te piyasaya sürülen Threads, "Instagram'ın X platformu" olarak nitelendirildi.