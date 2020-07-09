Trump soruşturmasında ifade veren Yarbay emekli olacak





ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında şahitlik yapan eski üst düzey Ulusal Güvenlik Yetkilisi Yarbay Alexander Vindman, 'gördüğü baskılar sonucunda' ordudan emekli olacağını duyurdu.





Trump, hakkında açılan azil soruşturmasından şubat ayında aklansa da sürecin yankıları yönetim birimi içinde sürmeye devam ediyor.





Azil soruşturması döneminde verdiği ifadelerle gündeme gelen ve ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki görevinden kovulan Yarbay Vindman'ın avukatı David Pressman, yaptığı açıklamada, Vindman'ın ordudan emekli olma kararı aldığını kaydetti.





Trump'a 'zorbalık ve intikam' suçlaması

Vindman'ın artık kariyerindeki birçok fırsatın önünün kapandığını savunan Pressman, Başkan Donald Trump'ın 'zorbalık, sindirme ve intikam' politikaları izlediğini kaydetti.





Pressman açıklamada, "ABD Başkanı Trump, Yarbay Vindman'ı, hukuka sadakat ya da ABD Başkanını memnun etme arasında seçim yapmaya zorlamak istedi" dedi.





Vindman ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün çok sevdiğim ABD ordusundan emeklilik için resmi talepte bulundum. Ailem ve ben hayatımızın bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.



