Samanyolu Haber /Dünya / Trump söylediğini yaptı ve sevkiyat yeniden başladı /13 Temmuz 2025 21:58

Trump söylediğini yaptı ve sevkiyat yeniden başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram kanalında yayınlanan mesajında önemli bir açıklama yaparak ABD'nin silah sevkiyatlarını yeniden başlattığını duyurdu.

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Zelenski, “En üst düzeyde olumlu siyasi sinyaller alıyoruz – hem ABD’den hem de Avrupalı müttefiklerimizden. Tüm raporlara göre silah sevkiyatları yeniden başladı” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, batılı ortaklarla yeni silah sevkiyatları üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Hava savunma sistemlerinin tedariki en önemli önceliğimiz. Bu konuda şimdiden iyi anlaşmalar sağladık” dedi.

Ayrıca 10 Temmuz’da AP ve Reuters’ın haberlerine göre ABD, Ukrayna’ya topçu mühimmatı ve GMLRS roketlerinin sevkiyatını yeniden başlattı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu yardımların önceki yönetim tarafından ayrılan bütçeler kullanılarak yapıldığını açıkladı. Aynı gün İngiltere hükümeti de Ukrayna’ya 5 binden fazla hava savunma füzesi göndereceğini ve sözleşmenin günler içinde imzalanacağını duyurdu.
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