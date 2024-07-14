Samanyolu Haber /Dünya / Trump suikastinde sıcak gelişme: FBI, saldırganın kimliğini açıkladı /14 Temmuz 2024 10:37

Trump suikastinde sıcak gelişme: FBI, saldırganın kimliğini açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump miting sırasında kurşunların hedefi oldu.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.
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