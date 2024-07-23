Samanyolu Haber /Dünya / Trump suikastını araştırmak için 'görev gücü' kuruldu /23 Temmuz 2024 16:48

Trump suikastını araştırmak için 'görev gücü' kuruldu

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Trump'a suikast girişimini araştırmak üzere 7 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrattan oluşan bir ekip kurulduğunu duyurdu.

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ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump’a suikast girişimini derinlemesine araştırmak üzere 13 kişiden oluşan ekip kurulduğunu duyurdu. Johnson, yaptığı açıklamada, “Donald Trump'ın hayatına yönelik bir suikast girişimine izin veren güvenlik hataları şok edicidir" dedi.

Cumhuriyetçi Johnson, açıklamasında şöyle devam etti: "Buna cevaben, Kongre Üyesi Hakeem Jeffries ve ben, konuyu derinlemesine araştırmak üzere 7 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrattan oluşan bir Meclis Görev Gücü oluşturduğumuzu ilan ediyoruz. Görev gücü mahkeme celbi yetkisine sahip olacak ve gerçekleri bulmak, hesap verebilirliği sağlamak ve bu tür başarısızlıkların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için hızla hareket edecektir."

Trump’a 13 Temmuz’da Pensilvanya eyaletindeki Butler ilçesinde konuşma yaptığı sırada suikast girişiminde bulunulmuştu. Saldırgan, güvenlik güçlerince vurularak öldürülmüş, Trump ise sağ kulağının üst bölgesinden yaralanmıştı.
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