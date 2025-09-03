Trump suskunluğunu bozdu: 'Putin ve Zelenskiy toplantı yapmazsa...'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirterek, “Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim” dedi.





'TOPLANTI DUYURUSU YAPILMAZSA...'

Putin ile Alaska’da “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını vurgulayan Trump, “Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım, bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız” ifadelerini kullandı.





'BİNLERCE ASKER ÖLDÜ'

Savaşın sürmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Trump, “Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum” dedi.





Chicago’ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya ise Trump, “Illinois Valisi beni ararsa, bunu yapmayı çok isterim. Şimdi, yine de yapacağız. Bunu yapma hakkımız var. Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu, yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore’a müdahaleyi de içeriyor” yanıtını verdi.





ÇİN SORUSUNA YANIT

Çin’de düzenlenecek askeri geçit törenine ilişkin de soruları yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da katılacağı etkinliğin kendisine yönelik bir meydan okuma olup olmadığı sorusuna, “Hiç de değil. Çin’in bize ihtiyacı var ve Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla” karşılığını verdi.