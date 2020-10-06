Samanyolu Haber /Dünya / Trump taburcu oldu: Virüsten korkmayın /06 Ekim 2020 10:03

Trump taburcu oldu: Virüsten korkmayın

Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yayımladığı bir videoda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi.

SHABER3.COM

Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Koronavirüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyadaki en iyi ilaçlara sahip olduğunu savunan Trump, "Hastaneye ilk gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Ancak iki gün önce hastaneden ayrılabilirdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum." dedi.

İzleyicilerine, hayatlarını virüse teslim etmeme çağrısında bulunan Trump, "İşimizin başına dönüyoruz. Lideriniz olarak ben önde olacağım. Biliyorum ortada tehlike var ama bunu yapmak zorundaydım. Önde duracağım ve liderlik yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kendini daha iyi hissettiğini vurgulayan Trump, "Belki de benim bağışıklığım vardır, bilemiyorum. Ama virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Dikkatli olun." diye konuştu.

Trump, aşı ve tedavi çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, Walter Reed Askeri Hastanesinde kendisi ile ilgilenen herkese teşekkür etti.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Donald Trump hastanede geçirdiği 3 gecenin ardından, pazartesi akşam saatlerinde taburcu oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump taburcu oldu: Virüsten korkmayın Sonraki Haber >>

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Alex Avrupa'yı etkiledi

Alex Avrupa'yı etkiledi

Markette facia

Markette facia

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:47