Samanyolu Haber /Dünya / Trump 'taciz'den mahkum oldu /10 Mayıs 2023 07:20

Trump 'taciz'den mahkum oldu

New York'ta görülen duruşmalar sonrası jüri Carroll'un bir giyim mağazasının deneme kabininde tecavüze uğradığı iddiasını reddetti ama Trump'ı cinsel tacizden sorumlu buldu.

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Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında köşe yazarı E. Jean Carroll tarafından 1996 yılında tecavüze uğradığı iddiasıyla açılan davada jüri tarafından cinsel tacizden suçlu bulundu.

Jüri, Trump’ın, Carroll’a cinsel taciz ve darptan ötürü 2 milyon, karalamadan ötürü 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğine karar verdi.

New York'ta görülen duruşmalar sonrası jüri, Carroll'un bir giyim mağazasının deneme kabininde tecavüze uğradığı iddiasını reddetti ama Trump'ı cinsel tacizden sorumlu buldu.

Duruşmalara katılmayan Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Caroll'a cinsel tacizde bulunmadığı hatta tanımadığını tekrarladı. Trump jürinin kararı öncesi sonuç ne olursa olsun itiraz edeceğini söyledi.

Carroll’un avukatı Roberta Kaplan, 3'ü kadın 9 kişilik jüriye, müvekkilinin Trump'ın iddiasının aksine "tam da onun tipi bir kadın olduğunu" savundu.

Kaplan, dava öncesi Trump’ın verdiği ifadede Carroll'u eski eşi Marla Maple ile karıştırmasını buna delil olarak gösterdi ve duruşmalar sırasında mahkemeye gelmemesini de "Çünkü o ne yaptığını çok iyi biliyor." diyerek eleştirdi.

ABD'de en güçlü kişinin bile mahkemede hesap verebilir olması gerektiğini belirten Kaplan, "Hiç kimse, eski bir başkan bile kanunların üzerinde değildir." ifadesini kullandı.

Trump’ın avukatı Joe Tacopina da jüriye, Carroll'un avukatının Trump'ı mahkeme celbiyle duruşmada ifade vermeye çağırma hakkı bulunduğunu ama bunu kullanmadığına dikkati çekerek, davacı tarafın olayın ne zaman olduğu konusunda bile net bilgi veremediğini öne sürdü.

Tacopina, "20 Yıl önce bilinmeyen bir tarihte yapmadığınız bir şeyi nasıl ispatlarsınız? Olay için bir tarih verilmemesi ile Trump'a kendini savunma fırsatı vermek istemiyorlar." şeklinde konuştu.

Tecavüz suçlamasının "uydurma" olduğunu belirten Trump'ın avukatı, Carroll'un iddiasının "siyasi nefret" içerdiğini ve "inanılmaya değer" olmadığını savundu.

E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine cinsel tacizde bulunarak tecavüz ettiğini 2019'da kamuya açıklamış, Trump ise "O kadın benim tipim" değil diyerek iddiaları reddetmişti.

New York'ta 7 gün süren duruşma boyunca davacı taraf, Carroll dahil 11 şahidi dinlerken Trump tarafı ise ifadeye kimseyi çağırmamış, Trump da duruşmaya katılmama hakkını kullanmıştı.
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