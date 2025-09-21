Trump Taliban’dan Bagram üssünü istiyor: 'Geri vermezlerse kötü şeyler olacak!'

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Afganistan, Bagram hava üssünü onu inşa eden Amerika Birleşik Devletleri’ne geri vermezse kötü şeyler olacak! ifadelerini kullandı.





Trump ayrıca gazetecilere, “Şu an Afganistan ile konuşuyoruz, üssü hemen geri istiyoruz. Eğer yapmazlarsa ne yapacağımı göreceksiniz” dedi.





Trump’ın sözleri, Washington’da Afganistan’a yönelik yeniden askeri hamle tartışmalarını alevlendirdi.





Eski ve mevcut ABD’li yetkililer, Bagram’ın geri alınmasının fiilen bir “yeniden işgal” anlamına geleceğini ve bunun için en az 10 bin askere, gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.





Afgan yetkililer, ABD’nin yeniden varlık göstermesine karşı olduklarını ifade ediyor.





Uzmanlara göre üssün güvenliği, Taliban izin verse dahi ciddi zorluklar içeriyor. Afganistan içindeki terör örgütü IŞİD ve El Kaide unsurlarının yanı sıra, İran’ın gelişmiş füze tehditleri de olası riskler arasında yer alıyor.





20 YILLIK SAVAŞIN SEMBOL ÜSSÜ

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’nin Afganistan’daki ana üssü haline gelen Bagram, iki on yıl boyunca Amerikan askerlerinin en büyük operasyon merkezi oldu.





Üs içinde Burger King ve Pizza Hut gibi zincir restoranlar, elektronik mağazaları ve büyük bir hapishane kompleksi bulunuyordu.





ABD’nin 2021’deki çekilmesiyle Taliban kontrolüne geçen Bagram, Washington’da yeniden stratejik önem kazanmaya başladı.





Trump’ın bu çıkışı, Afganistan dosyasının Amerikan iç siyasetinde yeniden gündeme oturmasına yol açtı.