Trump 'tam güç' yetkisi verdi, ABD ordusu Portland’a giriyor!

Kendisine ait Truth Social sosyal medya platformunda bir paylaşım yapan Trump “tam güç” kullanılmasına izin veriyorum” dedi.





“Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in talebi üzerine, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, savaşın tahrip ettiği Portland'ı ve Antifa ve diğer yerli teröristlerin saldırısı altında kuşatma altında olan tüm ICE tesislerimizi korumak için gerekli tüm askerleri sağlaması talimatını veriyorum. Ayrıca, gerekirse tam güç kullanılmasına da izin veriyorum.”





Halktv'de yer alan habere göre bu, Trump'ın Amerikan şehirlerinde suç oranını azaltma çabasının bir parçası olarak orduyu olağanüstü şekillerde kullanma taktiğinin en son örneği.





‘BURADA ŞİDDET YOK’

Haziran ayında Ulusal Muhafızları Los Angeles'a, geçen ay ise Washington, DC'ye gönderdi. Ayrıca Baltimore ve Chicago gibi Demokratların yönettiği diğer birkaç şehre de asker gönderme tehdidinde bulundu.





Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, cumartesi günü yaptığı açıklamada, asker gönderilmesine gerek olmadığını söyledi.





"Burada kanunsuzluk veya şiddet bulamazsınız, tabii kendisi [ABD Başkanı Trump] bunu yapmayı planlamıyorsa."





ICE TESİSİNE SALDIRI YAPILMIŞTI

Trump'ın açıklaması, Dallas'taki bir ICE tesisinde, soruşturmacıların ICE personeli ve mülkünü hedef aldığına inandıkları bir silahlı saldırganın ateş açmasının ardından geldi. Saldırgan, bir tutukluyu öldürdü ve iki kişiyi ağır yaraladı.





Dallas'ta ICE saldırısının ardından FBI görevlendirildi

Portland şehir merkezinin yaklaşık 2 mil güneyinde bulunan bir ICE tesisi, yaz boyunca neredeyse sürekli protestoların merkezindeydi. Gösterilerin çoğu barışçıl geçti, ancak bazıları göz yaşartıcı gazın kullanılmasıyla sona erdi ve tesisin yaz boyunca birkaç gün kapatılmasına neden oldu.





PROTESTOCULAR PARA ALIYOR İDDİASI

Trump, perşembe günü Portland'da harekete geçeceğini öngörerek, protestocuların kaos yaratmak için “çok para” aldıkları iddiasını gazetecilere yineledi.





ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı, “Oraya gideceğiz ve Portland'da bunu yapanlara oldukça büyük bir darbe indireceğiz. Onlar profesyonel kışkırtıcılar ve anarşistler” dedi.





TRUMP ANTİFA’YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Trump, bu ayın başlarında, polis veya hükümete karşı protestolara katılan siyah giysili solcular veya anarşistlerden oluşan gevşek gruplar olan Antifa'yı “büyük terör örgütü” olarak tanımladı. Beyaz Saray, bu tanımlamayla ilgili açıklamalarında, Antifa adını taşıyan ülkedeki en eski örgütlerden birinin bulunduğu Portland'daki olayları vurguladı.





George Floyd'un öldürülmesinin ardından çıkan protestolar nedeniyle, Trump'ın ilk dönemindeki 2020 yılında İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı kolluk görevlileri Portland şehir merkezine sevk edilmişti.





Trump bu ayın başlarında, “Şimdi bunu inceleyeceğim, çünkü bunun hala devam ettiğini bilmiyordum. Bu yıllardır devam ediyor” dedi.