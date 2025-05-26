Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan Apple’a üretim baskısı: ABD'de üretim olmazsa yüzde 25 tarife kapıda /26 Mayıs 2025 23:41

Trump’tan Apple’a üretim baskısı: ABD'de üretim olmazsa yüzde 25 tarife kapıda

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Apple’a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, iPhone üretiminin ABD dışındaki ülkelerde devam etmesi durumunda şirketin %25 oranında gümrük vergisi ödemesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda Trump, Apple CEO’su Tim Cook’a iPhone’ların ABD’de üretilmesi gerektiğini uzun süredir söylediğini belirtti.

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Apple şu anda iPhone modellerinin tamamını ABD dışında, ağırlıklı olarak Çin’de üretirken, son dönemde üretim hattının bir kısmını Hindistan’a kaydırmış durumda. Cook, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD’ye gelecek yeni iPhone’ların çoğunun Hindistan’da monte edileceğini belirtmişti.

Ancak Trump’ın açıklaması, Apple’ın üretim stratejisini yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, ABD’de iPhone üretmenin maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olacağına dikkat çekiyor. Counterpoint Research'ten Gerrit Schneemann, Amerikan üretimli iPhone’ların Trump görevden ayrıldıktan sonra bile hazır olmayabileceğini ifade etti.

Ekonomistler, Apple’ın mevcut üretim yapısını değiştirmeden, potansiyel tarifeleri fiyatlara yansıtacağını düşünüyor. TF Securities International’dan Ming-Chi Kuo, Apple’ın mali açıdan iPhone üretimini yurtdışında sürdürmesinin daha mantıklı olacağını söylüyor.

Trump’ın tarifeyi uygulayıp uygulayamayacağı ise hukuki açıdan belirsiz. Uzmanlar, yalnızca bir şirketi hedefleyen bu tarz vergilerin uygulanmasının yasal zorluklar taşıyabileceğini vurguluyor.
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