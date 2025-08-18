Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan Avrupa’ya ters köşe: 'Ukrayna’ya Kırım yok, NATO'ya giriş yok' /18 Ağustos 2025 16:16

Trump’tan Avrupa’ya ters köşe: 'Ukrayna’ya Kırım yok, NATO'ya giriş yok'

ABD Başkanı Donald Trump, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "Zelenski isterse bu savaşı hemen bitirebilir, ancak Kırım'ın iadesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliği söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Avrupa başkentlerinde diplomatik şok etkisi yaptı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Guardian'ın diplomatik kaynaklarına göre, Trump'ın bu sözleri özellikle Avrupalı diplomatlar arasında büyük tedirginliğe yol açtı. Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin Rusya'nın Kırım ilhakını fiilen tanıdığı anlamına geliyor. Kaynaklar, Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan ve Trump'ın Zelenski'ye "Pozisyonun kötü, kartlar senin tarafında değil" dediği tatsız sahnenin tekrarlanmasından endişe ediyor. Bu tür bir kamuoyu önünde azarlamanın, zaten zor durumdaki Ukrayna liderinin pozisyonunu daha da zayıflatacağı belirtiliyor.

Zelenski diplomatik ikilemde

Uzmanlar, Zelenski'nin şu anda tarihi bir diplomatik ikilemle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bir yandan Alaska'daki Putin-Trump zirvesinin Rusya lehine sonuçlanmasının yarattığı diplomatik hasarı onarmaya çalışırken, diğer yandan Trump'ın artık açıkça ifade ettiği bu sert koşullarla mücadele etmek zorunda. Uzmanlar, Zelenski'nin Washington ziyaretinde bu gerçekleri kabul etmekle Batı desteğini sürdürmek arasında zor bir denge kuracağını ifade ediyor.

Diplomatik çevreler, önümüzdeki günlerde Zelenski'nin bu gerçekleri kabullenmek zorunda kalacağını ve savaşın sona ermesi için Kırım ve NATO konularında taviz vereceğini öngörüyor. Bu durum, Ukrayna'nın egemenlik hakları açısından ağır bedeller içerirken, Rusya'nın bölgesel nüfuzunun pekişmesi anlamına geliyor.
