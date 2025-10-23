Trump’tan Batı Şeria uyarısı: İsrail, ABD’nin tüm desteğini kaybeder

ABD Başkanı, röportajda Gazze’ye gitmeyi planladığını da belirtti.





Donald Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırısını ise şu sözlerle yorumladı: “Katar’ı vurması taktik hataydı. Korkunçtu. Ama herkesi bir araya getirdi” diyen Trump, “Durmak zorunda kaldı çünkü dünya onu durduracaktı. İsrail dünyada giderek sevilmeyen bir hale geliyordu” diye ekledi.





ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği demeçte İsrail’i uyardı.Gazze’deki gelişmeleri değerlendiren Trump’a İsrail Parlamentosunun Batı Şeria adımı soruldu.Trump olası bir ilhakla ilgili “Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder” ifadelerini kullandı.Netanyahu’yu kendisinin durdurduğunu ifade eden Trump, şu ifadeleri kullandı: “Dünya bizim saldırılarımızdan bıkmıştı. Bibi’ye (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) dedim ki ‘Bibi, dünyayla savaşamazsın. Bireysel savaşlar yapabilirsin, ama dünya sana karşı. Ve İsrail, dünyaya kıyasla çok küçük bir yer.”Trump, Gazze’nin savaş sonrası yönetimi konusunu da değerlendirdi.Bir seçenek olarak, şu anda İsrail cezaevinde bulunan İkinci İntifada’nın lideri Mervan Barguti’nin sorulduğu Trump, “Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce bu soruyla karşı karşıya kaldım. Bu yüzden bir karar vereceğim” dedi.TIME dergisi, şunları yazdı: “Birçok bölgesel gözlemci, Barguti’nin Filistinlileri birleştirebilecek tek kişi olduğuna inanıyor. Anketler, onu Filistin Yönetimi başkanlığı için varsayımsal bir seçimde önde gelen aday olarak gösteriyor.”