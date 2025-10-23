Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan Batı Şeria uyarısı: İsrail, ABD’nin tüm desteğini kaybeder /23 Ekim 2025 21:47

Trump’tan Batı Şeria uyarısı: İsrail, ABD’nin tüm desteğini kaybeder

TIME dergisine röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'da olası bir ilhakla ilgili "Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder" dedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği demeçte İsrail’i uyardı.

Gazze’deki gelişmeleri değerlendiren Trump’a İsrail Parlamentosunun Batı Şeria adımı soruldu.

Trump olası bir ilhakla ilgili “Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’yu kendisinin durdurduğunu ifade eden Trump, şu ifadeleri kullandı: “Dünya bizim saldırılarımızdan bıkmıştı. Bibi’ye (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) dedim ki ‘Bibi, dünyayla savaşamazsın. Bireysel savaşlar yapabilirsin, ama dünya sana karşı. Ve İsrail, dünyaya kıyasla çok küçük bir yer.”

ABD Başkanı, röportajda Gazze’ye gitmeyi planladığını da belirtti.

“KATAR SALDIRISI KORKUNÇTU”

Donald Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırısını ise şu sözlerle yorumladı: “Katar’ı vurması taktik hataydı. Korkunçtu. Ama herkesi bir araya getirdi” diyen Trump, “Durmak zorunda kaldı çünkü dünya onu durduracaktı. İsrail dünyada giderek sevilmeyen bir hale geliyordu” diye ekledi.

“GAZZE’DE MERVAN BARGUTİ İÇİN KARAR VERECEĞİM”

Trump, Gazze’nin savaş sonrası yönetimi konusunu da değerlendirdi.

Bir seçenek olarak, şu anda İsrail cezaevinde bulunan İkinci İntifada’nın lideri Mervan Barguti’nin sorulduğu Trump, “Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce bu soruyla karşı karşıya kaldım. Bu yüzden bir karar vereceğim” dedi.

TIME dergisi, şunları yazdı: “Birçok bölgesel gözlemci, Barguti’nin Filistinlileri birleştirebilecek tek kişi olduğuna inanıyor. Anketler, onu Filistin Yönetimi başkanlığı için varsayımsal bir seçimde önde gelen aday olarak gösteriyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’tan Batı Şeria uyarısı: İsrail, ABD’nin tüm... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:51:12