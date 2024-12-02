Trump’tan BRICS ülkelerine yaptırım tehdidi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump, bu planlardan vazgeçmemeleri durumunda BRICS ülkelerine yüzde 100 oranında gümrük tarifesi uygulama tehdidinde bulundu.





Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, dolara alternatif bir para birimi oluşturma çabalarını “artık izlemeyeceklerini” vurguladı.





Trump’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme dönemi sona erdi. Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhüt bekliyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifesiyle karşılaşacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmayı unutabilirler. Gidip başka bir ‘enayi’ bulmaları gerekiyor.”





Trump ayrıca BRICS’in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini almasının mümkün olmadığını belirterek, bu tür girişimlerde bulunan ülkelerin ABD ile ekonomik ilişkilerinin sona ereceğini söyledi.





BRICS’in ortak para birimi





BRICS ülkeleri, dolar bağımlılığını azaltmak amacıyla ortak bir para birimi geliştirme konusunu yıllardır tartışıyor. Yeni para biriminin yalnızca altınla değil, nadir toprak elementleri ve arazi gibi diğer varlıklarla desteklenebileceği yönünde öneriler sunuluyor.





Ancak uzmanlar ve yetkililer, bu tür bir para biriminin oluşturulmasının ekonomik, hukuki ve yapısal zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ulusal mevzuatlardaki uyumsuzlukların büyük bir engel olduğunu ifade etmişti.





Putin: “Henüz Erken”





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Kasım ayında Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı açıklamada, ortak bir BRICS para birimi oluşturma hedefinin şu anda masada olmadığını belirtti. Putin, bu tür bir adımın BRICS üyeleri arasında daha fazla ekonomik entegrasyon ve yapısal uyum gerektirdiğini vurguladı.





Trump’ın açıklamaları, ABD’nin doların uluslararası ticaretteki hakimiyetini korumaya yönelik güçlü bir duruş sergilediğini gösteriyor. BRICS’in ortak bir para birimi girişimi ise, mevcut ekonomik sistemin yeniden şekillenmesine yönelik bir arayış olarak öne çıkıyor. Ancak bu tartışmanın kısa vadede somut bir sonuca ulaşması beklenmiyor.