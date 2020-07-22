Trump’tan çarpıcı itiraf: Durum muhtemelen maalesef daha kötüleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları artarken yaptığı açıklamada, durumun düzelmeden önce muhtemelen daha kötüleşeceğini söyledi.





Trump “Böyle konuşmayı sevmem ama durum böyle” dedi.





Tüm Amerikalılardan maske takmalarını talep eden Trump, bunun gidişata bir etkisi olacağını ve insanların böylece “vatanseverliğini gösterebileceğini” vurguladı ve ekledi:





“Sosyal mesafeye uyamayacak herkesten maske takmasını istiyoruz.





“Maskeleri sevin ya da sevmeyin, bir etkileri var ve bizim de her türlü etkiye ihtiyacımız var.”





Genellikle maske takmayan Trump, daha önce de “hijyenik değil” diyerek maskelere karşı çıkmıştı.





ABD basınında yer alan haberlere göre Trump’ın danışmanları, ülkedeki vaka sayılarının artmasının ardından bu konudaki politikasını değiştirmek için ABD Başkanı’na baskı yaptı.





Uzun aradan sonra düzenlediği koronavirüs basın toplantısında konuşan Trump, basın toplantısı öncesinde cebinden maske çıkardı fakat takmadı.





Trump’ın koronavirüs basın toplantıları, Nisan ayında insanlara dezenfektan enjekte etmeyi önerdiği toplantıdan kısa bir süre sonlandırılmıştı.





BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, son seçim anketlerinde Trump’ın koronavirüs krizini yönetememesinin oy oranını azalttığının görüldüğünü, bu nedenle Beyaz Saray’ın farklı bir yol izlemeye karar verdiğini anktarıyor.