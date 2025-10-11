Trump’tan Çin’e ek yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump, Pekin’in bu hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kuralları sıkılaştırmasına sert tepki gösterdi. Çin’i “düşmanca davranmakla” suçlayan Trump, bu adımın dünyayı “esir tutma” girişimi olduğunu söyledi.





BBC’de yer akan habere göre, Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu ay yapılması planlanan görüşmeden de çekilebileceğini belirtti. Ancak daha sonra “iptal etmedim ama yapılıp yapılmayacağından emin değilim” dedi.





Trump’ın açıklamaları sonrasında finans piyasaları sarsıldı, S&P 500 endeksi yüzde 2,7 düşerek nisan ayından bu yana en sert günlük kaybını yaşadı.





Nadir elementlerde gerilim büyüyor





Çin, nadir toprak elementleri ve diğer bazı stratejik minerallerin üretiminde dünya lideri konumunda. Bu materyaller, otomobillerden akıllı telefonlara kadar birçok teknolojik ürün için hayati önem taşıyor.





Trump yönetiminin yıl başında Çin mallarına uyguladığı yüksek vergiler sonrası Pekin’in ihracat kısıtlamaları ABD’de tepkilere yol açmış, bazı üreticiler –örneğin Ford– geçici olarak üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.





Bu hafta Çin, yalnızca ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırmakla kalmadı, ABD’li teknoloji şirketi Qualcomm’a da tekelleşme soruşturması açtı. Ayrıca, ABD bağlantılı gemilere yeni liman ücretleri getireceğini duyurdu.





“Çin çok düşmanca bir tutum içinde”





Trump, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda “Çin’de çok garip şeyler oluyor. Çok düşmanca davranıyorlar” dedi.





ABD ile Çin, mayıs ayında varılan kırılgan bir ticaret ateşkesi çerçevesinde karşılıklı üç haneli gümrük vergilerini düşürme kararı almıştı. Ancak iki ülke arasındaki tansiyon, TikTok, tarım ürünleri ve yarı iletken teknolojileri gibi konulardaki görüşmelerle birlikte yeniden yükseldi.





Tarafların bu ay Güney Kore’de bir zirvede yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Trump’ın son açıklamaları, zirvenin iptal edilebileceği sinyalini verdi.





Uzmanlar: “ABD’nin pazarlık gücü zayıf”





Brookings Enstitüsü’nden Çin uzmanı Jonathan Czin, Xi Jinping’in son hamlelerinin yaklaşan görüşmelerde inisiyatifi ele geçirme çabası olduğunu söyledi. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Gracelin Baskaran ise Pekin’in özellikle savunma sanayii üreticilerini hedef alan yeni kurallarla ABD’ye ciddi baskı yaptığını vurguladı.





“Amerika’nın savunma sanayii hedef alındığında hızla tepki verdiğini biliyorlar,” diyen Baskaran, “ABD müzakere etmek zorunda kalacak; çünkü seçenekleri sınırlı” değerlendirmesinde bulundu.





Çin’in yeni ihracat kurallarının aralık ayında yürürlüğe gireceği hatırlatılarak, bazı uzmanlar hala müzakere için zaman olduğunu belirtiyor.