Trump’ın corona açıklamasındaki Türkiye detayı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gece yaptığı basın toplantısındaki corona virüsü ile ilgili açıklamalar gündem oldu. Beyaz Saray’da Covid-19 kod adlı corona virüsü ile ilgili konuşan Trump, virüsün ABD’ye karşı oluşturduğu riskin halen çok düşük bir seviyede olduğunu söyledi.







Trump, Washington yönetiminin vakalardaki artış karşısında çok hazır olduklarını söylerken bir harita ve grafik üzerinden değerlendirmelerde bulundu. ABD’de corona virüs tehdidinin düşük olduğunu söyleyen Trump’ın elindeki haritada Türkiye’nin de olması dikkat çekti.











Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinden çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü hakkındaki açıklamaları harita üzerinden değerlendiren Trump’ın elinde tuttuğu kağıtlarda, “Bir salgına en hazır ve en hazırlıksız ülkeler” başlığı yer alıyor. Haritanın üzerinde, “2019’da bir hastalık/salgın olması durumunda en iyi müdahale edebilecek ve edemeyecek ülkeler” ifadesi yer alırken, haritada kırmızı renkte gösterilen bölgeler en hazırlıksız, açık sarı renkli ülke ve bölgeler ise en hazır ülkeler olarak gösteriliyor.





HARİTADA TÜRKİYE SARI RENKLİ





Trump’ın elinde tuttuğu haritada ise turuncu renkli noktalar “orta derecede hazır” olarak gösteriliyor. Trump’ın John’s Hopkins Hastanesi’nin NTI ve EIU ile birlikte yaptığı araştırmayı kullandığı sunum sırasında yakından çekilen bir fotoğraf harita üzerinde Türkiye’nin de olduğunu gösteriyor.









Trump’ın elinde tuttuğu haritada ABD, İngiltere ve Hollanda en hazır ülkeler olarak gösterilirken, Kuzey Kore, Somali ve Ekvador Ginesi en hazırlıksız ülkeler olarak göze çarpıyor. Trump’ın elinde tuttuğu ve sunumunu dayandırdığı haritada Türkiye de yer alıyor. Haritada Türkiye orta derecede hazırlıklı ülkeler arasında yer alıyor.





TOPLAM HASTA SAYISI 46.476

Aralık ayından beri dünya genelinde 2 bin 804 kişinin ölmesine sebep olan corona virüsü vakalarından 32 bin 906 kişinin iyileştiği belirtildi. İstatistik sitesi ‘worldometers'ın verilerine göre; corona virüsüyle enfekte güncel hasta sayısı ise 46 bin 476. Bunlardan 8 bin 469'unun durumu “ciddi” ya da “kritik” olarak sınıflandırılıyor.