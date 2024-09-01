Trump’tan ‘esrar’ çıkışı

Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki seçimde adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan Truth Social isimli sosyal medya platformunda esrar kullanımıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Açıklamasına “Herkesin bildiği gibi, ABD tarihinin en saygın kanun ve düzen başkanıydım ve yine öyle olacağım” şeklindeki iddiasıyla başlayan Trump, “Şiddet ve diğer tüm suç türlerine karşı sert ve akıllı davranarak sokaklarımızı geri alacağız” dedi.



Florida’da yetişkinlerin kişisel miktarda esrar kullanmasının yasallaştırılacağını belirten Trump, “İnsanlar hoşlansa da hoşlanmasa bu durum seçmenlerin onayıyla gerçekleşecektir, dolayısıyla doğru bir şekilde yapılmalıdır” dedi.



"TUTUKLAYARAK HAYATLARINI MAHVETMEMİZE GEREK YOK"



Esrarın kamusal alanlarda kullanılmasının yasaklayan yasalara ihtiyaç olduğunu belirten Trump, şunları yazdı:



“Böylece Demokratların yönettiği birçok şehirde olduğu gibi gittiğimiz her yerde marihuana kokusu almayız. Aynı zamanda, diğer pek çok eyalette bu yasalken Florida'da birileri suçlu olmamalıdır. Üzerlerinde kişisel miktarda esrar bulunan yetişkinleri tutuklayarak hayatları mahvetmemize ve vergi mükelleflerinin dolarlarını boşa harcamamıza gerek yok.”



Eski ABD Başkanı, mesajını “Ve hiç kimse fentanil bağlanmış esrar yüzünden öldüğü için sevdiği birinin yasını tutmamalı. Amerika'yı yeniden güvenli hale getireceğiz” diyerek bitirdi.