Trump’tan Gazze sonrası Ukrayna'ya odaklanma mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Şarm el-Şeyh'ten dönüşü uçakta, İsrail-Filistin çatışmasının çözümünün ardından odak noktasının Ukrayna krizi olacağını açıkladı.

Trump, Gazze'deki savaş durumu çözüme kavuşturulur kavuşturulmaz, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaları hızlandıracağının sinyalini verdi.

ABD Başkanı, bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem Putin nezdindeki saygınlığına hem de kendisiyle olan dostane ilişkilerine vurgu yaparak, arabuluculuk potansiyeline dikkat çekti.

Şarm el-Şeyh'ten dönüşü sırasında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, "Erdoğan yapabilir. Kendisi Rusya'da saygı görüyor, Ukrayna konusunda bir şey söyleyemem. Ama Putin onu sayar ve o benim dostumdur" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Trump'a Ukrayna Çağrısı

Bu arada Almanya, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasındaki rolünün ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için benzer bir çaba göstermesini resmen talep etti.

Alman Şansölye Friedrich Merz, Mısır'da düzenlenen ve Gazze'de ateşkesi öngören anlaşmanın imzalandığı zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Uluslararası topluluk bir araya gelirse, bu mümkün. ABD'nin bu bölgede gösterdiği çabayı, Ukrayna ve Rusya konusunda bizimle birlikte göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki başarılı arabuluculuğunun ardından kendisinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmasını ve Ukrayna'da ateşkes sağlamasını talep ettiklerini belirtti. Wadephul, "Trump Gazze anlaşmasına belirleyici bir katkı yaptı. Almanya, ondan Rusya ve Ukrayna arasında müzakereleri başlatma çabalarını sürdürmesini istiyor" dedi.
