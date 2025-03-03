Trump’tan gizemli mesaj: 'Yarın gece büyük olacak'





Kongre’de İlk Konuşmasını Yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımla dünya gündemine yeniden damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis’te yaşadığı gergin tartışmayla konuşulan Trump, bu kez yaptığı açıklamayla yeni bir olayın sinyalini verdi.Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yarın gece büyük olacak. Olduğu gibi anlatacağım!” ifadelerini kullandı. Başkanın bu gizemli mesajı, kamuoyunda büyük merak uyandırırken, gözler verdiği tarihe çevrildi.ABD basınında yer alan bilgilere göre, Trump yarın akşam Kongre’de Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenecek ortak oturumda hitap edecek. Konuşmanın Türkiye saatiyle 05:00 sularında başlaması bekleniyor.Bu, Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönmesinden sonra Kongre’de yapacağı ilk konuşma olacak. Trump’ın bu açıklamalarında Zelenskiy ile yaşadığı gergin görüşme, ABD iç politikası ve uluslararası ilişkiler konularında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.Trump’ın açıklamalarının neye işaret ettiği ve nasıl bir yankı uyandıracağı, tüm dünyada merakla bekleniyor.