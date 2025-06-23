Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan İran’da ‘rejim değişikliği’ çağrısı! /23 Haziran 2025 09:16

Trump’tan İran’da ‘rejim değişikliği’ çağrısı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran’dan ‘rejim değişikliği’ çağrısı yaptı. Trump’ın kendi seçim sloganını uyarlaması dikkat çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'da ‘rejim değişikliği’ çağrısında bulundu. 

Trump'ın kendi seçim sloganı 'Make America Great Again' (MAGA) sloganını İran'a uyarlaması dikkat çekti. 

Trump "MIGA!!!" (Make Iran Great Again) ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Rejim Değişikliği' terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPAMIYORSA, neden bir rejim değişikliği olmasın??? MIGA!!!" dedi.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yapılan hava saldırısının nükleer santrallerine yönelik olduğunu, "rejim değişikliği hedefi taşımadığını" belirtmişti.
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