Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan İran'a tehdit gibi uyarı: 'Yeniden bombalayabilirim' /27 Haziran 2025 20:48

Trump’tan İran'a tehdit gibi uyarı: 'Yeniden bombalayabilirim'

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın diyalog talebinde bulunduğunu ve gelecek hafta görüşmelerin başlayacağını açıkladı. İran’a gözdağı veren Trump, “Nükleere dönüş olursa yeniden bombalarım” dedi. Öte yandan Trump, saldırılarda İsrail’in de ağır yara aldığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da flaş açıklamalarda bulundu. Nükleer programına geri dönme ihtimaline karşı Tahran’ı açıkça uyaran Trump, “Hiç tereddüt etmeden yeniden bombalarım” dedi. Saldırılarda İran’ın ağır darbe aldığını savunan Trump, dini lider Hamaney’e hitaben “Feci şekilde dayak yediniz” ifadelerini kullandı.

İran'ın görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Uluslararası Atom Enerji ajansı ya da saygı duyduğumuz birisinin İran'da denetim yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'E SESLENDİ

Trump, "İran'ın nükleere geri döneceğini düşünmüyorum" dedi. Hamaney'e seslenen Trump, "Sen büyük inanca sahip bir adamsın. Gerçeği söylemelisin. Feci şekilde dayak yediniz. İsrail de ağır darbe aldı." şeklinde konuştu.

Ayrıca Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların hafifletilmesine yönelik tüm çalışmaları "derhal durdurduğunu" söyledi.

'YENİDEN BOMBALARIM'

Trump, "Eğer İran'ın bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu ortaya çıkarsa, hiç tereddüt etmeden İran'ı tekrar bombalarım. İran ve İsrail tükendi. İran'ın en son düşündüğü şey nükleer mesele. Bölge tam bir kaos içinde" ifadelerini kullandı. 
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