Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan İsrail’e fren çağrısı! ‘Evet Netanyahu’yu uyardım’ /29 Mayıs 2025 09:56

Trump’tan İsrail’e fren çağrısı! ‘Evet Netanyahu’yu uyardım’

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la sürdürülen nükleer müzakerelerin hassasiyetine vurgu yaparak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu süreci olumsuz etkileyebilecek adımlar konusunda uyardığını duyurdu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la sürdürülen nükleer müzakerelerin hassasiyetine dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu süreci olumsuz etkileyebilecek adımlar konusunda uyardığını açıkladı. Trump’ın bu açıklaması, Oval Ofis’te düzenlenen törende gündeme geldi.

Tören sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’la yürütülen diplomatik temasların umut verici olduğunun altını çizdi. ABD Başkanı, “İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını” ifade etti.

'DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE UYARDIM'
Bir gazetecinin yönelttiği, “Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?” sorusuna ise Trump net bir şekilde, “Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum” yanıtını verdi.

Trump’ın bu açıklamaları, Washington ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerde zaman zaman su yüzüne çıkan gerilimleri yeniden gündeme taşıdı.

BARRACK'A ÇİFTE GÖREV
Öte yandan Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’a yeni bir sorumluluk daha verildiğini duyurdu. Başkan Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile iş birliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’tan İsrail’e fren çağrısı! ‘Evet Netanyahu’yu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:44