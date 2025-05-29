Trump’tan İsrail’e fren çağrısı! ‘Evet Netanyahu’yu uyardım’

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la sürdürülen nükleer müzakerelerin hassasiyetine dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu süreci olumsuz etkileyebilecek adımlar konusunda uyardığını açıkladı. Trump’ın bu açıklaması, Oval Ofis’te düzenlenen törende gündeme geldi.





Tören sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’la yürütülen diplomatik temasların umut verici olduğunun altını çizdi. ABD Başkanı, “İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını” ifade etti.





'DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE UYARDIM'

Bir gazetecinin yönelttiği, “Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?” sorusuna ise Trump net bir şekilde, “Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum” yanıtını verdi.





Trump’ın bu açıklamaları, Washington ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerde zaman zaman su yüzüne çıkan gerilimleri yeniden gündeme taşıdı.





BARRACK'A ÇİFTE GÖREV

Öte yandan Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’a yeni bir sorumluluk daha verildiğini duyurdu. Başkan Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile iş birliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor” dedi.