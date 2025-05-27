Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan kripto yatırım planı: Toplam sermaye 3 milyar dolar! /27 Mayıs 2025 11:40

Trump’tan kripto yatırım planı: Toplam sermaye 3 milyar dolar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi TMTG, kripto para yatırımları için büyük bir sermaye artırımı planlıyor. Bu adım, Bitcoin 2025 Konferansı öncesinde gündeme geldi.

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Trump Media & Technology Group (TMTG), Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmak amacıyla 3 milyar dolar sermaye toplamayı planlıyor.

SERMAYE ARTIRIMI PLANLARI VE HEDEFLER
Financial Times’a bilgi veren 6 kaynağa göre şirket, 2 milyar dolarlık yeni hisse senedi ihracı ve dönüştürülebilir tahvil yoluyla 1 milyar dolar fon sağlamayı hedefliyor. Planların detayları ve zamanlaması henüz net değil, değişiklik olabilir.

BITCOIN 2025 KONFERANSI ÖNCESİ DUYURU BEKLENİYOR
Sermaye artırımı haberi, Las Vegas'ta düzenlenecek Bitcoin 2025 Konferansı öncesinde açıklanması bekleniyor. Konferansta Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın oğulları Donald Trump Jr ve Eric Trump ile kripto danışmanı David Sacks konuşma yapacak.

TMTG’DEN SERT TEPKİ
Financial Times haberine TMTG’den sert yanıt geldi. Şirket, “Görünüşe göre Financial Times'ın daha da aptal kaynakları dinleyen aptal yazarları var” ifadelerini kullandı ancak başka yorum yapmadı.

YETKİLİLERDEN YANIT GELMEDİ
Donald Trump Jr’ın temsilcileri habere ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bırakırken, Beyaz Saray sözcüsü de yorum yapmayı reddetti.
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