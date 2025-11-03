Trump’tan 'Maduro’ açıklaması: 'Günleri sayılı'

Karayipler’de askeri yığınağını sürdüren, uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla gemileri vuran ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahaleye hazırlandığına ilişkin endişeler giderek artıyor.





ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile mevcut gerilimi daha da artıracak bir açıklama yaptı.





CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtlayan Trump, “Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro’nun gitmesi mi” olduğu sorusunu geçiştirirken, “Maduro’nun günleri sayılı mı?” şeklindeki soruya ise “Evet, öyle diyebilirim.” yanıtını verdi.





ABD’nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık Trump, “Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar.” dedi.





ABD’NİN ÖNCELİĞİ NE?

