Trump’tan NATO ülkelerine çağrı: Rus uçaklarını düşürün

BM Genel Kurulu kapsamında Zelenskiy ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerine “Rus uçaklarını düşürün” çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald J. Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile New York’ta bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar masaya yatırılırken, Trump’ın özellikle NATO ülkelerine yaptığı çağrı dikkat çekti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “NATO hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarının düşürülmesini destekliyor musunuz?” sorusuna, “Evet, öyle düşünüyorum” diyerek bu uçakların derhal düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama, Rusya-Ukrayna savaşına NATO’nun doğrudan müdahil olup olmayacağı yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

Trump’a yöneltilen bir diğer soru ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan güvenine ilişkindi. Trump bu soruya ise gizemli bir şekilde, “Yaklaşık bir ay sonra size bildiririm” yanıtını verdi.

POLONYA BAŞBAKANI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, Rus uçaklarının veya füzelerin Polonya hava sahasını ihlal etmesi durumunda “tartışmasız bir şekilde düşürülme” kararı alınacağını net bir dille ifade etmişti.
