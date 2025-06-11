Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan Netanyahu’ya: ‘Gazze’ye saldırıları derhal durdur’ /11 Haziran 2025 10:36

Trump’tan Netanyahu’ya: ‘Gazze’ye saldırıları derhal durdur’

İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurmasını istediğini öne sürdü.

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İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların derhal sonlandırılması çağrısı yaptığını öne sürdü.

Saldırıların Sonlandırılmasını İstedi
Habere göre Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde “Bu işi bitir” ifadeleriyle saldırıların sona erdirilmesini istedi. ABD Başkanı’nın, savaşın sonlandırılmasının İran ve Suudi Arabistan’la yürütülen müzakereleri kolaylaştıracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

Trump’ın ayrıca, Netanyahu’yu İran’a askeri müdahale konusunda uyardığı ve bu seçeneği gündeminden çıkarması gerektiğini ilettiği aktarıldı. İsrail basını, Trump’ın bu noktada “askeri müdahale” seçeneğine sıcak bakmadığına da dikkat çekti.

Öte yandan, Netanyahu gün içinde yayınladığı bir videoda, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Netanyahu’nun Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve müzakere heyetiyle bu kapsamda bir toplantı yaptığı bildirildi.
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