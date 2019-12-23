Trump’tan Putin’e mektup









Konuyla ilgili açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda Putin’e kısa bir mektup gönderdiğini belirtti.





Lavrov’a göre mektupta Trump iki ülke arasındaki ilişkilerde sorunların aşılması için seçeneklere bakmaya hazır olduklarını kaydetti.





Interfax ajansının haberine göre Lavrov, mektubun Putin’in söz konusu anlaşmayla füzelerin yasaklanmasıyla ilgili bir moratoryum oluşturulması teklifine karşılık olduğunu belirtti.





Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin daha önce de ülkesinin ABD ile yürürlükte bulunan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (New START) herhangi bir koşul ve müzakere olmaksızın uzatmaya hazır olduğunu söylemişti.





Lavrov ayrıca ABD ile Rusya arasındaki New START anlaşmasının uzatılması durumunda Rusya’nın Sarmat füzesini ve hipersonik Avangard füzesini de anlaşmaya dahil etmeye hazır olduğunu söyledi.





2010’da imzalanan ve Washington’la Moskova’nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısını sınırlandıran antlaşmanın süresi 2021’de sona erecekti.





Başkan Trump, ABD ve Rusya arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) Şubat ayında çıkma kararı almıştı. New START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte kalan son büyük anlaşma olma özelliğini taşıyor.





Amerika anlaşmadan resmi olarak Ağustos ayında çekilmişti. Washington Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmiş ve Moskova’nın yasak olan füzelerin modellerinden birini konuşlandırdığını kaydetmişti.





Kremlin ise Washington’un iddialarını reddetmişti.