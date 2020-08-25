Trump’tan Rahip Brunson’a: Erdoğan’la biraz konuştuktan sonra seni bırakmayı kabul etti









Ülkeyi yönettiği süreç içerisinde başka ülkelerden “kurtarılan” ABD’lilerle bir soru-cevap yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında rahip Andrew Brunson da vardı. Trump o dönemi, “Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi. Seni çok uzun süre beklettiklerini ve masum bir insan olduğunu biliyorum fakat onunla biraz konuştuktan sonra seni bırakmayı kabul etti” dedi.





ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray’da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.





2018 yılında ABD ile Türkiye arasında ciddi bir krizin çıkmasına sebep olan rahip Andrew Brunson, kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump’ın yanında dün boy gösterdi.





Görevi süresince yabancı ülkelerden “kurtarılarak” ülkeye getirilen 6 ABD vatandaşıyla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ulusal kongresinin birinci gününde bu insanlarla kamera karşısına geçti. Trump’ın aynı odada bulunduğu insanlardan biri de rahip Andrew Brunson’dı.













“ERDOĞAN İLE BİRAZ SOHBET ETTİKTEN SONRA SENİ BIRAKMAYI KABUL ETTİ”

Brunson’ın sorularını yanıtlayan Trump, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Trump, “Bence şunu söylemem gerek ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bana karşı çok iyi davrandı. Ve evet seni uzun bir süre içeride tuttular ve senin çok masum bir insan olduğunu da biliyorum fakat biraz sohbet ettikten sonra o da seni bırakmayı kabul etti.” dedi.

“TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ”

23 yıl Türkiye’de yaşayan Brunson’ın serbest kalmasıyla ilgili açıklamalarına devam eden Trump, “Seni bıraktıkları için minnettarız ve Türk halkından da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın.” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Brunson, “Türk halkını seviyoruz” ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.

Beyaz Saray’da daha önceden çekilmiş görüntülerde Trump’ın yanında aynı Brunson gibi ülkesine geri getirilen Michael White, Sam Goodwin, Joshua ve Tamara Holt ve Bryan Nerran yer aldı.



