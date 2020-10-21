Trump’tan röportajda şoke eden hareket! Maskeyi bahane edip yayını terk etti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala yarış giderek daha da kızışıyor. Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde kaldığı gösterilen Donald Trump, seçimlerle ilgili tartışma yaratan hareketlerine bir yenisini ekledi.





CBS kanalında yer alan ’60 Dakika’ programına katılan Trump, tek başına verdiği röportajı yarıda keserek yayını terk etti. Mike Pence ile birlikte de görüntü vermesi beklenen Trump, bir daha geri dönmedi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen röportajda sunucu Lesley Stahl’la 45 dakika karşılıklı oturan Başkan Trump, ‘yeterince malzeme aldınız’ dedikten sonra ortamdan ayrıldı.





‘DAHASI DA GELECEK’





Trump, programdan ayrılış gerekçesini ise kısa süre sonra Twitter’dan açıkladı. Sunucu ve ekibinin kendisi yayını terk ettikten sonraki görüntüsünü paylaşan Trump, “Lesley Stahl, Beyaz Saray’da benimle röportaj yaparken maske takmıyordu. Dahası da gelecek” ifadelerini kullandı.



