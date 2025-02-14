Trump’tan Rusya çıkışı: G7’ye dönmeli

Bloomberg’in haberine göre, Trump “Rusya’nın G7’ye geri dönmesini istiyorum” ifadelerini kullanarak, Moskova’nın grupta yer alması gerektiğini savundu.



Trump, Rusya’nın G8’den çıkarılmasını eski ABD Başkanı Barack Obama’nın bir hatası olarak nitelendirerek, “Moskova’nın masada bir yeri olmalı, çünkü G7 sürekli Rusya’yı konuşuyor. Devlet Başkanı Putin de G7’ye dönmek ister diye düşünüyorum” dedi.



Dünyanın en gelişmiş ekonomilerini bir araya getiren uluslararası forum G7, 1997 yılında Rusya’nın katılımıyla G8’e dönüşmüştü. Grubun üyeleri arasında İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD yer alıyordu. Ancak, 2014 yılında Kırım’ın referandumla Rusya’ya bağlanmasının ardından, Moskova G8’den çıkarılmış ve grup tekrar G7 olarak devam etme kararı almıştı.



Yatırımcılar Geopolitik Gelişmeleri Fiyatlıyor



Uzmanlar, son gelişmelerin ve jeopolitik gerginliklerin azalmasının Rus varlıkları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ve piyasaların bunu fiyatlamaya başladığını ifade etti. Ukrayna’daki savaşın sona ermesi ihtimali, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları gevşetmesi beklentisini artırdı.



Freedom Finance Global analisti Vladimir Çernov, hisselerin Batı yaptırımlarının hafifletilmesi beklentisiyle yükseldiğini ancak bu artışın bir kısmının spekülatif olabileceğini söyledi. “Gazprom, en politize şirketlerden biri ve piyasa, müzakerelerin olumlu sonuçlanması durumunda Avrupa’ya gaz ihracatının kısmen yeniden başlayabileceğini düşünüyor.” dedi.



Moskova Borsası’nda (MOEX) “Gazprom” hisseleri, iki gün içinde %22,54 oranında değer kazandı. 13 Şubat’ta hisse senetleri gün içinde %13,32 artarak 175,19 rubleye kadar yükseldi. Bu seviye en son 14 Eylül 2023’te görülmüştü. Bir önceki gün de hisseler %8,13 artış göstermişti.