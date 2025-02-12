Trump’tan Rusya-Ukrayna krizi çözümüne yeni görevlendirme

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





The New York Times’ın haberine göre, Witkoff, ABD’nin Rusya ile gerçekleştirdiği mahkum takası kapsamında Moskova’da bulunuyor ve 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Mark Fogel’i ABD’ye getiren uçuşta yer aldı.

ABD Başkanı Trump, birkaç hafta önce Witkoff’a, Orta Doğu’daki görevini genişleterek Ukrayna’daki çatışmayı çözmek amacıyla Rusya ile bir müzakere kanalı açma yetkisi verdi.Witkoff’un, Katar ve Suudi Arabistan temsilcileriyle de Ukrayna’daki savaşın çözümü için temaslarda bulunduğu bildirildi.NYT’ye göre, Trump’ın Ukrayna ve Rusya konularındaki ana müzakerecisi, emekli General Keith Kellogg olsa da, Trump’ın genellikle bir sorunun çözümünü birkaç farklı kişiye emanet ettiğine dikkat çekildi.