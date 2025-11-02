Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan saldırı talimatı! Askeri seçenek masada /02 Kasım 2025 10:49

Trump’tan saldırı talimatı! Askeri seçenek masada

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanlara yönelik saldırılara göz yumulduğu gerekçesiyle hedef aldığı ülkeye sert çıktı. “Ordunun hazır olmasını istedim” diyen Trump, gerekirse askeri müdahalede bulunabileceklerini ve mali yardımların askıya alınabileceğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyan topluluklara yönelik saldırılarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Trump, Nijerya hükümetini bu saldırılara göz yummakla suçlayarak, önlem alınmaması hâlinde ABD’nin askeri müdahalede bulunabileceği sinyalini verdi.

Trump, açıklamasını kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Paylaşımında, “Ordunun hazır olmasını istedim” ifadesini kullanan ABD Başkanı, Nijerya’ya yapılan mali yardımların da durdurulabileceğini belirtti.

PENTAGON’DAN HAZIRLIK MESAJI
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın talimatının ardından ordunun olası bir operasyon için hazırlıklara başladığını söyledi. Washington yönetiminden gelen bu açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırdı.

TRUMP: HİÇBİR GRUBA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ
Trump, geçtiğimiz günlerde de Nijerya’da Hristiyanlara yönelik saldırılar konusunda açıklama yapmış, “Hristiyanlar dâhil hiçbir gruba yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez” demişti.
