Trump’tan şaşırtan Ukrayna çıkışı: 'Tüm topraklarını geri alabilir'

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da, “Ukrayna, Avrupa Birliği’nin desteğiyle savaşabilecek ve ülkesini orijinal haliyle geri alabilecek durumda” dedi. Hatta Kiev’in “belki bundan da fazlasını yapabileceğini” öne sürdü ancak ayrıntı vermedi.





Zelenskiy, Trump’ın açıklamalarını “büyük bir değişim” diye niteledi.





Trump ayrıca NATO ülkelerine, hava sahalarını ihlal eden Rus savaş uçaklarını düşürmeleri çağrısında bulundu. Son haftalarda Estonya ve Polonya hava sahasında yaşanan olaylar, doğu Avrupa’da kaygıları artırmıştı.





Putin’e hayal kırıklığı





Trump’ın sözleri, savaş konusunda sık sık yön değiştirdiği bir döneme denk geldi. Daha önce Ukrayna’nın “Rusya karşısında şansı olmadığını” söyleyen Trump, yılın başında Moskova ile barış görüşmeleri çağrısı yapmış, hatta Putin’le kişisel ilişkisinin savaşı bitireceğine inandığını dile getirmişti. Ancak 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılan zirvede sonuç alınamaması ve Rus saldırılarının artması Trump’ın Moskova’ya karşı tavrını sertleştirdi.





“Putin ve Rusya büyük ekonomik sıkıntı içinde. Bu, Ukrayna’nın harekete geçmesi için doğru zaman,” diyen Trump, Rusya’nın artık “kağıttan kaplan” haline geldiğini ve ciddi bir nükleer tehdit oluşturmadığını savundu.





Avrupa’da şaşkınlık





Trump’ın açıklamaları Avrupa başkentlerinde şaşkınlık meydana getirdi. Bazı başkentlerde, ABD liderinin aslında sorumluluğu NATO’ya yüklemeye çalıştığı ve Washington’un yükü azaltacağı yorumları yapıldı.





Trump, ABD’nin NATO’ya silah sağlamaya devam edeceğini, “onların istedikleri gibi kullanabileceğini” söyledi. Ancak açıklamasını “Herkese bol şans!” ifadesiyle bitirmesi, müttefiklerde kaygı uyandırdı.





Zelenskiy ise, Trump’a Rusya’ya karşı “askeri başarıları” hakkında bilgi verdiğini açıkladı ve NATO’yu uyararak Rusya’nın “zayıf noktaları yokladığını” söyledi.