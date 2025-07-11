Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan stratejik söylem değişikliği /11 Temmuz 2025 14:15

Trump’tan stratejik söylem değişikliği

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana Rusya-Ukrayna çatışmasında arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Cumhuriyetçi lider, Rus mevkidaşıyla iletişim kanallarını açık tutarken, Zelenski ile Şubat sonunda Beyaz Saray'da yaşanan kameralara yansıyan tartışmanın ardından açık bir çatışma yaşamıştı.

Temmuz başında Putin'le telefon görüşmesi yapan Trump, bu konuşmadan memnun kalmadığını ve Ukrayna krizinde ilerleme sağlayamadığını ifade etmişti. 

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin'in "Rusya'nın çatışmanın çözümüne, tercihen politik-diplomatik yollarla ilgi duyduğunu" ancak bunun şu an mümkün görünmediğini belirterek, "askeri operasyonun devam ettiğini" açıklamıştı.

Trump’tan kodlu mesajlar

İddiaya göre Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son dönemde değiştirdiği söylemle taraflara "kodlu mesajlar" gönderiyor.

Semafor gazetesinin Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu diplomatik dilin hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "geri adım atmadıkları takdirde her şeyin mümkün olduğu" sinyalini verdiğini belirtiyor.

Trump'ın bazı yakın çevresi, bu söylem değişikliğini onun müzakere stratejisinin bir parçası olarak değerlendirirken, diğerleri Cumhuriyetçi liderin pozisyonunda gerçek bir kayma olduğuna inanıyor. 

Iowa Senatörü Joni Ernst, "Başkan, Vladimir Putin'e karşı biraz daha aktif bir tutum sergilemeye başladı" yorumunu yaparken, Rus liderin "ABD ile oyun oynadığını" ve Trump'ın bunun farkında olduğunu ifade etti.

Yaptırım Tehdidi ve 'Küçük Sürpriz'

Putin'le görüşmesinin ardından Zelenski'yle de konuşan Trump, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlama sözü verdi. ABD Başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımları "gerçek bir seçenek" olarak değerlendirdiğini ancak kısıtlamaların nasıl ve ne zaman uygulanacağı konusunda esnekliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Trump, bu yaklaşımın "her türlü görüşme ve müzakerede maksimum etki sağladığını" vurguladı.

Trump'ın söylem değişikliği Lavrov ve Rubio’yu bir araya getirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. İki ülke yetkilileri, görüşmenin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapmazken, diplomasi çevrelerinde bu buluşmanın Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi ve Ukrayna krizine çözüm arayışları ekseninde gerçekleştiği belirtiliyor.

Lavrov ve Rubio, şubat ayından bu yana yedi kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Taraflar, özellikle Ukrayna savaşının sonlandırılması ve ikili ilişkilerdeki sorunların giderilmesi üzerinde durmuştu. İki bakanın ilk yüz yüze görüşmesi ise şubat ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşmiş, burada Rus ve Amerikan heyetleri arasında ilişkilerdeki tahammül sınırlarını zorlayan konular ele alınmıştı.

Uzmanlar Ne Diyor?
Moskova merkezli siyaset analisti Dmitri Trenin: "Lavrov ve Rubio arasındaki görüşmeler, tansiyonu düşürme amacı taşıyor. Ancak, Ukrayna meselesinde köklü bir anlaşma şu an için uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) uzmanı Heather Conley: "ABD, Rusya ile diyaloğu sürdürürken, Ukrayna'ya desteğini de kesintisiz devam ettirme stratejisini benimsiyor." dedi.
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