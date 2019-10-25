Samanyolu Haber /Gündem / Trump’tan Suriye’yle ilgili yeni tweet! Türkiye’ye yine yaptırım tehdidi /25 Ekim 2019 16:48

Trump’tan Suriye’yle ilgili yeni tweet! Türkiye’ye yine yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki güvenli bölge ile ilgili yeni bir tweet paylaştı.

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Yaptığı her açıklama ve attığı her tweet ile gündemi değiştiren ABD Başkanı Trump bugün yine yaptı yapacağını…

ABD Başkanı mesajında, “Türkiye, Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD’i Kürtler emniyete alırken, Türkiye de yedek destek olarak hazır” ifadelerini kullandı.

Trump kısa süre sonra attığı ikinci mesajda, “ABD Kasım 2016’dan beri trilyonlarca dolar kazandı. Diğerleri aşağı gitti. Bizim gücümüz ekonomiktir, yeniden inşa edilen ordumuzu kullanmaktan çok daha iyi bir alternatif. Petrol güvence altına alındı. Askerlerimiz başka yerlere gitmek için bölgeyi terk ediyor. Eve geliyorlar! Orada sadece 30 günlüğüne olmamız gerekiyordu, bu 10 yıl önceydi. 20 yıldır Orta Doğu’yu yanlış adlandıranlar anlaşmadan ne elde ettiğimizi sorduğunda, basitçe diyorum ki, petrol, askerlerimizi eve getiriyoruz, IŞİD kontrol altına alındı” dedi.
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