17 Ağustos 2025 09:37

Trump’tan sürpriz zirve hamlesi: Sadece günler kaldı

ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasındaki Alaska Zirvesi konuşulmaya devam ederken, dikkat çeken bir iddia gözleri Trump’a çevirdi. Trump’ın 22 Ağustos’a kadar Rusya, Ukrayna ve ABD’nin katılacağı üçlü bir zirve düzenlemek istediği öne sürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaşın sona ermesi için müzakere görüşmeleri sürerken, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin Alaska Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

Kritik görüşme tüm dünya kamuoyunun zirvesinde yer alırken, önemli bir iddia dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, 22 Ağustos’a kadar Rusya, Ukrayna ve ABD’nin katılacağı üçlü bir zirve düzenlemek istediği öne sürüldü.

BİR HAFTA İÇİNDE…
ABD merkezli Axios haber platformunda yer alan habere göre, konuya yakın iki kaynak, Trump’ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir diplomatik zirve gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAR ALDI
Öte yandan Trump’ın bu düşüncesini, geçtiğimiz günlerde Alaska’da gerçekleşen Putin-Trump zirvesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde paylaştığı belirtildi. Haberde ayrıca Trump’ın, bazı Avrupalı liderlerle de konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK
Söz konusu zirve ile ilgili Moskova’nın tavrına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Putin’in olası üçlü buluşmaya nasıl yaklaşacağı merak konusu olurken, Kremlin kaynaklarından bilgi alınamadı.
