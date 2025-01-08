Trump’tan Ukrayna savaşının sona ermesi için yeni süre: 6 Ay

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump, gazetecilerin çatışmanın ne zaman sona ereceği sorusuna, “Altı ay içinde çözüme ulaşmayı umuyorum. Bu süre içinde bunun mümkün olacağını düşünüyorum,” şeklinde yanıt verdi.





Cumhuriyetçi siyasetçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in diyalog kurmaya hazır olduğunu bildiğini, ancak 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine kadar herhangi bir temas olmayacağını ifade etti. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmanın, Beyaz Saray’da kendisinin değil, Joe Biden’ın olması nedeniyle başladığını bir kez daha vurguladı.





Putin: Rusya görüşmelere hazır





2024 yılının sonunda düzenlenen basın toplantısında Putin, Rusya’nın Ukrayna ile görüşmelere hazır olduğunu, ancak bunun İstanbul Anlaşmaları temelinde ve sahadaki gerçeklikler göz önüne alınarak yapılması gerektiğini söylemişti.





Seçim kampanyası sırasında Trump, başkan olması durumunda Ukrayna’daki çatışmayı bir gün içinde çözebileceğini iddia etmişti. Ancak Moskova ve Kiev, bu tür açıklamalara şüpheyle yaklaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, Trump’ın açıklamalarının “bir tür abartı” olduğunu belirtmişti.





Ukrayna’nın NATO üyesi olamayacağı gerçeği





Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO’ya katılımına karşı duyduğu “hassasiyetleri” anladığını ifade etti. Trump, Ukrayna’nın NATO üyesi olamayacağı gerçeğinin her zaman bilindiğini söyledi.





Cumhuriyetçi siyasetçi, Moskova ile Kiev arasında tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmanın mevcut olduğunu, ancak bunun Joe Biden tarafından bozulduğunu ileri sürdü. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması gerektiği konusundaki tutumunun hep açık olduğunu vurguladı.





Trump, Joe Biden’ın Kiev’in ittifaka katılma hakkına sahip olduğunu söylemesiyle durumu değiştirdiğini ifade etti. “Bu durumda Rusya, kendi kapısının önünde bir NATO üyesi bulacaktı. Onların bu konudaki hassasiyetlerini anlayabiliyorum,” diye konuştu.