Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan Zelenski’ye soğuk duş: Tomahawk füzelerini düşünmüyoruz /03 Kasım 2025 13:47

Trump’tan Zelenski’ye soğuk duş: Tomahawk füzelerini düşünmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk tipi uzun menzilli seyir füzeleri gönderilmesini "gerçekte düşünmediklerini" açıkladı.

SHABER3.COM

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Hayır, aslında hayır" ifadesini kullanarak bu konudaki tutumunu netleştirdi.

Trump, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Rusya'ya yönelik belirlenmiş bir "son damla" veya "artık yeter" çizgisi bulunmadığını belirterek, "Bazen mücadelenin sonuna kadar gitmesine izin vermek gerekir" dedi. Bu açıklama, Trump yönetiminin çatışmada "bekle-gör" politikası izlemeye devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Rusya'ya Ekonomik Baskı Yapma İmkanları Sınırlı

Trump ayrıca, CBS Televizyonu'na verdiği bir röportajda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rusya üzerinde ekonomik baskı uygulama imkanlarının sınırlı olduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin tarafsızlık politikası kapsamında kullandığı gümrük vergileri aracılığıyla çatışan tarafları uzlaştırma stratejisinin Rusya'da işlemediği sorularına yanıt verirken, iki ülke arasında yeterince yoğun ticari ilişkinin bulunmadığını vurguladı.

«Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile farklı bir yaklaşım sergiledim, çünkü bizimle Rusya arasında çok fazla ticaret yok, anlıyor musunuz? O, bizden çok şey satın alan biri değil», dedi. 

Trump’ın Ukrayna’ya soğuk duş etkisi yapan başka bir açıklaması ise, donmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılmasına yönelik görüşmelere katılmadığını ifade etmesi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’tan Zelenski’ye soğuk duş: Tomahawk füzelerini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:16