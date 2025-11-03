Trump’tan Zelenski’ye soğuk duş: Tomahawk füzelerini düşünmüyoruz

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Hayır, aslında hayır" ifadesini kullanarak bu konudaki tutumunu netleştirdi.





Trump, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Rusya'ya yönelik belirlenmiş bir "son damla" veya "artık yeter" çizgisi bulunmadığını belirterek, "Bazen mücadelenin sonuna kadar gitmesine izin vermek gerekir" dedi. Bu açıklama, Trump yönetiminin çatışmada "bekle-gör" politikası izlemeye devam edeceği şeklinde yorumlandı.





Rusya'ya Ekonomik Baskı Yapma İmkanları Sınırlı





Trump ayrıca, CBS Televizyonu'na verdiği bir röportajda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rusya üzerinde ekonomik baskı uygulama imkanlarının sınırlı olduğunu açıkladı.





Trump, ABD'nin tarafsızlık politikası kapsamında kullandığı gümrük vergileri aracılığıyla çatışan tarafları uzlaştırma stratejisinin Rusya'da işlemediği sorularına yanıt verirken, iki ülke arasında yeterince yoğun ticari ilişkinin bulunmadığını vurguladı.





«Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile farklı bir yaklaşım sergiledim, çünkü bizimle Rusya arasında çok fazla ticaret yok, anlıyor musunuz? O, bizden çok şey satın alan biri değil», dedi.





Trump’ın Ukrayna’ya soğuk duş etkisi yapan başka bir açıklaması ise, donmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılmasına yönelik görüşmelere katılmadığını ifade etmesi.